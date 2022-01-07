Недолечили. Девочка с «маской Бэтмена» вернется в Россию для новых процедур

Луна возвращается в Россию

Маленькую американку Луну Феннер проводили из Краснодара в декабре. В клинике Павла Попова окончательно удалили ей огромный меланоцитарный невус, из-за причудливой формы которого ребенка во всем мире знают как девочку "с маской Бэтмена". Но, как оказалось, проводили ее не навсегда.

- Мы возвращаемся в Россию, скорее всего, в феврале, - раскрыла планы по поводу дальнейшего лечения Луны ее мама Кэрол.

Действительно, гигантского родимого пятна на лице девочки больше нет. Но оно сейчас - один сплошной шрам. И до косметического эффекта пока далеко.

- Едем лечить рубцы, - сообщила "КП" - Кубань" Кэрол.

Сейчас пока Луна с мамой проводят каникулы в Бразилии. Там Кэрол дала большое интервью местному телеканалу, рассказав о своих впечатлениях от российской медицины. И пока она ею довольна.

Напомним, в марте Луне исполнится три года. И есть вероятность, что отмечать его впервые за свою небольшую жизнь она будет в кругу семьи на Майами, а не в далекой и малопонятной стране России. Так случилось, что малышка в Краснодаре сделала первые шаги и заговорила... иногда даже по-русски. Ей не было и года, когда мама решилась перевезти Луну через океан, чтобы спасти от этой пресловутой маски супергероя.