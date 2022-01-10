На Кубани срочник осквернил памятник погибшим военнослужащим

Военнослужащий решил отработать силовые приемы на памятнике. Фото: скрин видео

В элитной военной части Молькино Краснодарского края назревает скандал. Солдат-срочник решил продемонстрировать силу на памятнике погибшим военным, который установлен на территории полигона. Сначала молодой человек в форме дал пощечину одной из фигур монумента, на другой он отработал удушающий прием, а после пнул скульптуру. Все это сняли его сослуживцы на камеру. За кадром слышался смех.

Инцидент произошел два дня назад. После того как видео стало распространяться в социальных сетях, в воинской части организовали проверку.

- Для нас это большая неприятность, и этот случай единичный, не характерный для вооруженных сил, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе Южного военного округа. - Уже проведена работа, военнослужащий будет наказан в административном и дисциплинарном порядке.

Известно, что солдат не имеет отношения к спецназу ГРУ, который дислоцируется в этой военной части.

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