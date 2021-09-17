Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения мемориала в Сочи

Фото: кадр видео

Социальные сети облетело видео из Сочи. На кадрах видно, как траурный венок горит на Вечном огне. Эту запись выложил в сеть очевидец. Он проходил мимо, когда увидел осквернение мемориала. Венок буквально поглотили языки пламени.

Застать виновников мужчина не успел. Они уже покинули мемориальный комплекс в Завокзальном микрорайоне курорта.

- Я думаю, это сделала молодежь, хулиганы, – говорит голос за кадром.

Следком уже начал проверку по факту инцидента.

- Для установления изложенных обстоятельств, а также лиц, осквернивших памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны, незамедлительно организована доследственная проверка, – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тем временем председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала.

- Председатель СК поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело по факту сожжения траурного венка на Вечном огне Завокзального мемориального комплекса в Сочи, – сказано в сообщении на сайте СК России.

Глава ведомства поручил в сжатые сроки найти и задержать подозреваемых. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.