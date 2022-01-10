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Общество10 января 2022 11:57

Ученый заявил о дефиците пресной воды из месторождений под Азовским морем

Хотя на начальном этапе ее вполне хватит для жителей Крыма
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Исследования продолжаются

Исследования продолжаются

Воду из месторождений под Азовским морем брали для исследования на качество в июле прошлого года. Здесь планируют сделать скважины, чтобы обеспечить благом цивилизации Крым.

Результаты показали, что воду можно считать годной для питья после предварительной подготовки. При этом ее можно использовать в технических целях, например, для полива, систем нагрева и охлаждения.

- Вода, обнаруженная в ходе буровых работ в акватории Азовского моря, может быть использована как питьевая после необходимой водоподготовки, - говорится в презентации вице-премьера Марата Хуснуллина.

Однако ученые предупредили - вода Азовского моря может быстро стать солоноватой.

- В этом вопросе я полностью согласен с мнением члена-корреспондента РАН Виктора Ивановича Данилова-Данильяна. Он занимается водными проблемами на протяжении 50 лет своей жизни. На данный момент вода после обработки может быть питьевой, но со временем она станет восполняться постепенно морской и быстро станет солоноватой, - прокомментировал ситуацию заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Южного федерального университета, кандидат геолого-минералогических наук Алексей Наставкин. – То есть со временем и она будет в дефиците.

Хотя на первоначальном этапе добыча воды из Азовского моря вполне сможет обеспечить жителей Крыма необходимой влагой.

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