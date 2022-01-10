Ученый заявил о дефиците пресной воды из месторождений под Азовским морем

Исследования продолжаются

Воду из месторождений под Азовским морем брали для исследования на качество в июле прошлого года. Здесь планируют сделать скважины, чтобы обеспечить благом цивилизации Крым.

Результаты показали, что воду можно считать годной для питья после предварительной подготовки. При этом ее можно использовать в технических целях, например, для полива, систем нагрева и охлаждения.

- Вода, обнаруженная в ходе буровых работ в акватории Азовского моря, может быть использована как питьевая после необходимой водоподготовки, - говорится в презентации вице-премьера Марата Хуснуллина.

Однако ученые предупредили - вода Азовского моря может быстро стать солоноватой.

- В этом вопросе я полностью согласен с мнением члена-корреспондента РАН Виктора Ивановича Данилова-Данильяна. Он занимается водными проблемами на протяжении 50 лет своей жизни. На данный момент вода после обработки может быть питьевой, но со временем она станет восполняться постепенно морской и быстро станет солоноватой, - прокомментировал ситуацию заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Южного федерального университета, кандидат геолого-минералогических наук Алексей Наставкин. – То есть со временем и она будет в дефиците.

Хотя на первоначальном этапе добыча воды из Азовского моря вполне сможет обеспечить жителей Крыма необходимой влагой.

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