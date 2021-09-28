Затопят и испепелят: вулканы Эльбрус и Казбек угрожают городам юга России

Вид на гору Эльбрус Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Спящие» кавказские вулканы Эльбрус и Казбек могут начать извергаться в любой момент. Их активизацию ученые не исключают из-за сейсмической активности в горах. Подземные толчки могут вывести раскаленную магму, которая начнет плавить тысячелетние ледники, а вместе с этим спровоцирует масштабные селевые потоки и наводнения. Югу России грозят катастрофические последствия. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказал заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Южного федерального университета Алексей Наставкин.

- До недавнего прошлого Кавказ считался областью с умеренной сейсмичностью и слабой вероятностью возобновления вулканической активности. Здесь практически не было землетрясений магнитудой более семи единиц. Однако Спитакское (произошло в 1988 году в Армении, пострадали более 300 населенных пунктов, погибли 25 тысяч человек. - Авт.) и Рачинское (1991 год, Грузия, погибли 270 человек. - Авт.) катастрофические землетрясения, потрясшие Кавказ в конце XX века, позволяют предположить начало современного периода сейсмической активизации этого региона, - отметил Наставкин.

Ученый говорит, что при прогнозировании дальнейшего развития сейсмической активности в Кавказской складчатой области потенциально активные, но в настоящее время «спящие» вулканы, могут сопровождаться катастрофическими воздействиями на природные экосистемы Евразии, в первую очередь юга России, и стать серьезной опасностью для Ставропольского и Краснодарского краев, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик и Республики Северная Осетия - Алания.

- По данным академиков РАН, у потенциально действующего вулкана Эльбрус не было сильных извержений примерно 1700-1800 лет, то есть с I-II веков нашей эры, а вулкан Казбек не извергался около 6000 лет, - уточнил научный деятель Южного федерального университета. – При активизации они «поглотят» обширные территории. Потому что, например, Эльбрус является высочайшей вершиной Европы, из-за своего географического положения как бы «нависает» над плотно заселенными районами Северного Кавказа, прилегающими территориями юга России и севера Грузии. При этом это один из самых крупных центров оледенения Кавказа. Площадь ледников, покрывающих Эльбрус, достигает 139 квадратных километров. А суммарный объем льда оценивается примерно в шесть кубических километров.

Анализ геологической, геоморфологической и гляциологической обстановок на вулканической постройке позволил академикам предположить, что в случае извержений к вулканической опасности обязательно добавится катастрофическая опасность от грязевых потоков и крупномасштабных наводнений, которые могут предваряться валом воды высотой до нескольких десятков метров.

- Именно с отрогов Эльбруса берут начало две крупные реки, впадающие в Черное и Каспийское моря – это река Кубань с притоками Уллу-Хурзук и Уллукам и река Баксан с притоками Мушт и Малка, впадающими в Терек. Эти реки имеют в верхних течениях каньонообразные долины. По ним могут пойти высокие валы воды, насыщенной песком и супесью, обладающие огромной разрушительной силой. Этот сценарий будет представлять серьезную опасность для городов, многочисленных поселков, коммуникаций, промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий, расположенных сверху вниз по течению рек, - сообщил «КП» - Кубань» Алексей Наставкин.

КТО ПОД УГРОЗОЙ

Ученый также рассказал, каким городам грозит серьезная опасность при извержении из кратеров.

- Большой волной после извержения вулканов может смыть города Карачаевск, Черкесск, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Усть-Лабинск, Краснодар, Темрюк, которые расположены в долине реки Кубани, а также города Тырныауз, Баксан, Прохладный, которые находятся в долине реки Баксан и ее притока Малки. Накроет и города Моздок, Наурская, Гудермес, Кизляр в долине реки Терек, в которую впадает река Баксан, - сказал заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых ЮФУ.

Профессор уточнил, что важно учитывать, что валами воды может прорвать плотины Джегутинского и Краснодарского водохранилищ, а это несет катастрофические последствия для всего юга России.

КАК БЫТЬ

Алексей Наставкин, ученый ЮФУ, настаивает, что единственный способ минимизировать количество жертв и возможный ущерб от этих и других катастрофических событий в Приэльбрусье и в Горной Осетии – как можно скорее наладить постоянный комплексный мониторинг потенциально активных вулканов Эльбрус и Казбек. Но пока эти мероприятия по неизвестным причинам не проводится.

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