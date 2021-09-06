Ученые: землетрясения потенциально опасны для Краснодарского края

Землетрясение потенциально опасно для Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Краснодарского края почти каждый месяц происходят природные катаклизмы. В июне, например, Кубань одолела засуха. 40-градусная жара уничтожила часть урожая. А в августе регион на прочность испытывал мезоциклон. Жители Кубани, кажется, пережили все: и наводнения – под воду уходили дома, машины, дороги, и сели - потоки шли через федеральные трассы, и ураганы – деревья ломало в щепки и выворачивало с корнями, даже удалось снять завораживающий смерч на фоне ночной грозы.

- Засуха, наводнения, сход селевых потоков, ураганы, смерчи - все эти явления, так или иначе, наносят урон сельскому хозяйству и промышленности и, к сожалению, ведут к человеческим жертвам, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» доцент кафедры геоэкологии и прикладной геохимии Института наук о Земле горный инженер-геофизик кандидат технических наук Андрей Коваленко. - И данные события происходят в регионе достаточно часто. Практически ежегодно. Причем настораживает увеличение их частоты и интенсивности. Вероятно, это связано с глобальным изменением климата.

При этом инженер-геофизик добавил, что опаснее для Краснодарского края землетрясения. Их, в отличие от погодных явлений, практически невозможно предсказать. Как следствие - невозможно подготовить людей и заблаговременно их эвакуировать из опасных зон.

- На Кубани значимых землетрясений было очень мало. Мы выделяем три самых сильных: в районе Славянска-на-Кубани в 2002 году, в районе Красной Поляны в 1955 году и в районе Тимашевска в далёком 1906 году. Но, несмотря на это, землетрясения представляют потенциальную опасность для Краснодарского края. Их практически невозможно предсказать, а значит, подготовиться к ним, в средне- и краткосрочной перспективе, - заключил Андрей Коваленко.

Напомним, "дыхание земли" в Славянске-на-Кубани в 2002 году было магнитудой в четыре единицы. Его ощутили на обширной территории края: в Анапе, Крымске, Новороссийске, Краснодаре, Геленджике, Белореченске, Темрюке и даже в соседней Адыгее.

В декабре 1955 года серьезное землетрясение произошло в поселке Красная Поляна в Сочи. Магнитуда достигла 7-8 единиц. Тогда серьезно пострадала только Краснополянская гидроэлектростанция, чудом обошлось без жертв.

А в 1906 году мощный толчок зафиксировали в районе Тимашевска. Как писали историки, саманные хаты сложились как карточные домики. Землетрясение тогда оценили магнитудой в 6-6,5. Так как эпицентр был на небольшой глубине, сейсмособытие считается самым мощным из всех, что происходили на Кубани.

Землетрясения в Краснодарском крае происходят регулярно. Большинство из них практически неощутимы. В этом году трясло Новороссийск, Отрадненский район, магнитуда землетрясений составила 3,5 единицы. Когда еще произойдут мощные подземные толчки на Кубани, остается только догадываться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые рассказали, может ли затопить Краснодарский край при глобальном потеплении

Эксперты назвали критические отметки для катастрофы (читайте далее)