Кадры из фильма ужасов: Смерч на фоне ночной грозы в Анапе попал на видео

Скриншот с видео

Анапа запомнит мезоциклон надолго. Стихия несколько дней испытывала курорт на прочность. Здесь затопило дворы, дома и машины, разворотило пляжи и дороги, во время порывов ветра падали деревья. Воду после ливней с улиц города удалось вывести, лишь выкопав огромные траншеи к морю. Кажется, все, кто участвовал в ликвидации последствий стихии, в первые дни вовсе не спали.

А в ночь на 20 августа мезоциклон будто решил уйти, подмигнув на прощанье… молниями (!). За жутким и одновременно завораживающим светопреставлением жители и гости города наблюдали несколько минут. Явление удалось записать на камеры мобильных телефонов. На кадрах – смерч, который ночью каждую секунду подсвечивают вспышки молний.

- Какая жуткая картина. Ночной смерч в море - выглядит просто апокалиптично. В Анапе гроза, молнии и шарашит дождь. Пусть всё будет хорошо, - подписали видео в местном паблике.

При этом многие жители и отдыхающие лично наблюдали за происходящим и отмечали в сети, что оторвать глаз от этой мерцающей картины было просто невозможно.

«Красиво и страшно одновременно», «Прям как кадры из фильма ужасов», «Видимо, осталась у мезоциклона какая-то недосказанность...», «Чуть не поседела, когда вживую увидела», «Природная дискотека», «Просто завораживающе», - комментируют светопреставление пользователи в соцсетях.

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