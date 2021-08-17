В Анапе режим ЧС снимут только после того, как восстановят пляжи и дороги

Фото: Андрей Маковозов

Анапу накрыл мезоциклон. 13 августа в городе ввели режим ЧС. За несколько дней курорт медленно погружался под воду: затопило дворы, дома, дороги, размыло пляжи. Также разбушевавшаяся стихия ломала деревья и принесла в город кучи грязи и мусора. Кажется, Анапа будет «отмываться» от беспредела непогоды еще не одну неделю.

В мэрии уже заявили – режим ЧС снимут только после того, как восстановят пляжи и дороги.

- Режим ЧС продлится до полного восстановления инфраструктуры, до тех пор, пока не устраним предпосылки подобных ситуаций, чтобы не допустить их повторения, – сказал мэр города Василий Швец.

Глава Анапы поручил главам сельских округов, попавших под удар стихии, определить объемы необходимых работ по благоустройству. Также поставил задачу всем службам быть готовыми приступить к наведению санитарного порядка сразу, как только сойдет вода.

- Восстанавливаться надо очень быстро. Формируйте бригады, заводите спецтехнику, оперативно вывозите весь мусор с подтопленных улиц. Где надо подсыпать дороги, выкопать траншеи - подключайте все силы, – подчеркнул мэр.

Сейчас в Анапе работают пять пунктов приема заявлений от жителей домов, попавших под удары стихии. С 18 августа в городе, пострадавшим от потопа начнут выплачивать по 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что на курорте пострадавшим от подтопления выдают и гуманитарную помощь. Ее получают жители, находящиеся на учете в органах социальной защиты населения. Это многодетные и малообеспеченные семьи, пожилые люди.

На курорте пострадавшим от подтопления оказывают и гуманитарную помощь

- Сегодня раздали более 200 наборов. В каждый входят крупы, растительное масло, овощи и другие продукты первой необходимости, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе ливнями разрушило лестницу «400 ступеней». Спуск в этом месте запрещен. А также после наводнения запретили посещение кипарисового озера.

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