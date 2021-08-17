В Анапе пострадавшим от наводнения после ливней выплатят по 10 тысяч рублей

Анапу несколько дней проверял на прочность мезоциклон: в городе затопило дома, дороги, разрушены пляжи. Ликвидировать последствия стихии здесь будут не один день. В мэрии заявили - режим ЧС продлится до полного восстановления инфраструктуры. А всем пострадавшим от наводнения с 18 августа начнут перечислять выплаты.

- Выплаты пострадавшим нужно начать перечислять уже со среды, по 10 тысяч рублей. И откройте дополнительные пункты приема заявлений в Супсехском сельском округе, - поручил глава Анапы Василий Швец.

Также глава города поручил главам сельских округов, попавшим под удар стихии, определить объемы работ по благоустройству и всем службам быть готовыми наводить порядок сразу, как только сойдет вода.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе ливнями разрушило лестницу «400 ступеней». Спуск в этом месте запрещен. А также после наводнения запретили посещение кипарисового озера.