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Общество16 августа 2021 15:47

В Анапе запретили посещение кипарисового озера

Ограничения снимут уже завтра, 17 августа
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: @anapskoechernomore

Фото: @anapskoechernomore

Излюбленное туристами кипарисовое озеро, что находится в п. Сукко, закрыли для посещений. Там устраняют последствия стихии, которая обрушилась на Краснодарский край в минувший четверг, 12 августа.

- В связи с высоким уровнем воды в озере и объявленным в городе режимом ЧС эко-парк закрыт, - сообщили в пресс-службе администрации эко-парка “Долина Сукко”.

Однако ограничения планируют снять уже завтра, 17 августа.

Отметим, что в сложившейся ситуации есть и положительные моменты. Озеро, которому грозила засуха, снова наполнено водой.

Кипарисовое озеро закрыли для посещений
Видео: @anapskoechernomore