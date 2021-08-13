Анапа утонула: ливни затопили десятки улиц, разрушены пляжи

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На Краснодарский край снова обрушилась непогода, от которой больше всего страдает побережье. Дело в том, что в Черном море бушует тропический шторм. Циклон, который сформировался пару дней назад над акваторией, мирно спал, лишь изредка «поднимая» шум в открытом море. И метеорологи думали, что к концу недели застопорившаяся воздушная масса уйдет. Но оказалось, что сейчас циклон активизировался и с каждым часом лишь набирает свою мощь.

- На регион «высыпятся» буквально все опасные метеоявления: и жуткие ливни, и ураганный ветер до 23 метров в секунду, и грозы, и град. Так что мы ждем всевозможные ЧС и происшествия, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист отдела мониторинга Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Основной удар накануне приняла на себя Анапа. Курорт начало заливать еще вечером 12 августа, а после полуночи из-за ливня ничего не было видно - он стоял стеной.

Сильнейшие ливни фактически парализовали движение по нескольким улицам Анапы.

Как позже сообщили синоптики, за ночь выпала трехмесячная норма осадков. Обрушилось 109 мм осадков - небывалое количество!

- Решением мэра в Анапе введен режим повышенной готовности, все силы городских и экстренных служб брошены на борьбу с последствиями ночной стихии, - говорят в администрации курорта.

В результате ливня курорт ушел под воду. Ливень затопил десятки улиц. Глубокие лужи и в центре, и на окраине города.

- Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки Виноградного и Уташа, - уточняют в администрации курорта.

Кроме того, стихия разрушила пляж в Анапе - она разворотила набережную, сейчас там закрыт проход.

Синоптики предупреждают о том, что нынешняя непогода лишь репетиция перед настоящей бурей. Ненастная погода в регионе сохранится до 15 августа.

Напомним, регион словно переживает июльский сценарий, когда под водой оказалось сразу несколько районов края, включая побережье.

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