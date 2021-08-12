Тропический тайфун и библейский потоп: на Краснодарский край надвигается страшная непогода

Кубань, словно переживает июльский сценарий, когда под водой оказалось сразу несколько районов края.

Кубань снова оказалась во власти стихии. Последствия ее серьезные - регион словно переживает июльский сценарий, когда под водой оказалось сразу несколько районов края, включая побережье. Накануне под удар попал Новороссийск. По итогам суток в осадкомеры метеостанции попало 2/3 месячного объема влаги. Это уже третий такой дождь в городе-герое с начала августа. Досталось и Отрадненскому району, где из-за сильных ливней разбушевалась река Уруп, обычно не представляющая угрозы. Подтопило 35 дворов, пришлось даже эвакуировать 53 человека. После того как вода сошла, люди вернулись в свои дома. Но синоптики спешат предупредить - расслабляться пока рано.

Вот, что творится сейчас над Черным морем.

Дело в том, что до конца недели край будет «трепать» непогода. Неблагоприятный прогноз продлили аж до 14 августа. Будут и сильные ливни, и ураганный ветер до 23 метров в секунду. Кроме того, над морем могут начать прогулки смерчи. При этом высокую пожарную опасность никто не отменял - уж слишком долго на Кубани была засушливая и знойная погода.

Риски существуют на территории всего края, особенно внимательными необходимо быть жителям и гостям Черноморского и Азовского побережий, в первую очередь Новороссийска, Анапы, Геленджика, Темрюка, Славянска-на-Кубани, Приморско-Ахтарска, Ейска. Особенно сильные осадки ожидаем в районе Керченского пролива, Тамани, Темрюка.

- У нас сейчас в акватории Черного моря находится циклон. Ранее он был «спящим», а сейчас активизируется. Фронты, которые с ним связаны, будут проходить через территорию края, так что мы ждем всевозможные ЧС и происшествия, готовимся к подъему уровня рек и подтоплениям, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист отдела мониторинга Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юлия Гайдай. Спасатели уже стали работать в режиме повышенной готовности.

- На побережье направлена аэромобильная группировка и другие дополнительные силы, техника, плавательные средства, - говорит начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Пока на суше готовятся к «библейскому потопу», в море царит настоящий хаос - тропический шторм.

- В ближайшие дни на Черном море ненастно! Непогоду определит очень компактный циклон по типу тропического шторма, - объясняет старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский. - В отличие от циклона умеренных широт у него нет разделения на теплую и холодную воздушные массы, он меньше в размерах, но дожди и ветер внутри такого вихря очень сильные.

По словам ученого, в русской научной литературе их называют или «черноморскими циклонами» или «черноморскими мезоциклонами».

- Как бы он ни назывался, погода будет скверной! - предупреждает Александр Чернокульский.