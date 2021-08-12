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Общество12 августа 2021 13:45

Тропический тайфун и библейский потоп: на Краснодарский край надвигается страшная непогода

Циклон, сформировавшийся над Черным морем, продолжает «трепать» регион
Евгения СОРОКА
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Кубань, словно переживает июльский сценарий, когда под водой оказалось сразу несколько районов края.

Кубань, словно переживает июльский сценарий, когда под водой оказалось сразу несколько районов края.

Кубань снова оказалась во власти стихии. Последствия ее серьезные - регион словно переживает июльский сценарий, когда под водой оказалось сразу несколько районов края, включая побережье. Накануне под удар попал Новороссийск. По итогам суток в осадкомеры метеостанции попало 2/3 месячного объема влаги. Это уже третий такой дождь в городе-герое с начала августа. Досталось и Отрадненскому району, где из-за сильных ливней разбушевалась река Уруп, обычно не представляющая угрозы. Подтопило 35 дворов, пришлось даже эвакуировать 53 человека. После того как вода сошла, люди вернулись в свои дома. Но синоптики спешат предупредить - расслабляться пока рано.

Вот, что творится сейчас над Черным морем.

Вот, что творится сейчас над Черным морем.

Дело в том, что до конца недели край будет «трепать» непогода. Неблагоприятный прогноз продлили аж до 14 августа. Будут и сильные ливни, и ураганный ветер до 23 метров в секунду. Кроме того, над морем могут начать прогулки смерчи. При этом высокую пожарную опасность никто не отменял - уж слишком долго на Кубани была засушливая и знойная погода.

Риски существуют на территории всего края, особенно внимательными необходимо быть жителям и гостям Черноморского и Азовского побережий, в первую очередь Новороссийска, Анапы, Геленджика, Темрюка, Славянска-на-Кубани, Приморско-Ахтарска, Ейска. Особенно сильные осадки ожидаем в районе Керченского пролива, Тамани, Темрюка.

- У нас сейчас в акватории Черного моря находится циклон. Ранее он был «спящим», а сейчас активизируется. Фронты, которые с ним связаны, будут проходить через территорию края, так что мы ждем всевозможные ЧС и происшествия, готовимся к подъему уровня рек и подтоплениям, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист отдела мониторинга Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юлия Гайдай. Спасатели уже стали работать в режиме повышенной готовности.

- На побережье направлена аэромобильная группировка и другие дополнительные силы, техника, плавательные средства, - говорит начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Пока на суше готовятся к «библейскому потопу», в море царит настоящий хаос - тропический шторм.

- В ближайшие дни на Черном море ненастно! Непогоду определит очень компактный циклон по типу тропического шторма, - объясняет старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский. - В отличие от циклона умеренных широт у него нет разделения на теплую и холодную воздушные массы, он меньше в размерах, но дожди и ветер внутри такого вихря очень сильные.

По словам ученого, в русской научной литературе их называют или «черноморскими циклонами» или «черноморскими мезоциклонами».

- Как бы он ни назывался, погода будет скверной! - предупреждает Александр Чернокульский.

Тропический шторм над Черным морем
Видео: facebook.com/alexander.chernokulsky
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