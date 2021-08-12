Таких ливней не было 10 лет! Глава Крымска предупредил жителей о новом наводнении

Ливни будут идти три дня Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Краснодарский край идет новый шторм. Сразу несколько штормовых предупреждений спасателей действуют в регионе. Но таких ливней, которые, по прогнозу, обрушатся в следующие двое суток, 13 и 14 августа, не было 10 лет.

Все экстренные службы уже подняты по тревоге. Особенно беспокоят спасателей районы, традиционно страдающие от наводнений. Один из таких - Крымск. В июле 2012 году стихия здесь унесла жизни больше 100 человек.

Чтобы не повторить трагедию, глава Крымского района Сергей Лесь обратился к жителям города.

- Прошу вас максимально внимательно отнестись к моим словам. Таких ливней, какие прогнозируются в ближайшие дни, не было 10 лет, - заявил он на официальной странице в соцсети. - Это может спровоцировать подтопления. Потому прошу следить за своими детьми и пожилыми родственниками. А также собрать необходимые вещи в случае эвакуации.

Он пообещал контролировать обстановку и оповещать людей о происходящем своевременно. Но попросил горожан позаботиться о своей безопасности заранее.

Напомним, регион словно переживает июльский сценарий, когда под водой оказалось сразу несколько районов края, включая побережье. Накануне под удар попал Новороссийск. По итогам суток в осадкомеры метеостанции попало 2/3 месячного объема влаги. Это уже третий такой дождь в городе-герое с начала августа. Досталось и Отрадненскому району, где из-за сильных ливней разбушевалась река Уруп, обычно не представляющая угрозы. Подтопило 35 дворов, пришлось даже эвакуировать 53 человека. После того как вода сошла, люди вернулись в свои дома. Но синоптики спешат предупредить - расслабляться пока рано.

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