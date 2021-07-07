Число погибших от стихии на Кубани возросло до восьми человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Общее число жертв в Краснодарском крае от удара стихии достигло восьми человек. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Утром 7 июля стало известно о том, что в Туапсинском районе обнаружено тело еще одного погибшего.

- Сейчас личность мужчины устанавливается, - отметили в ведомстве.

Предварительно, погибший - водитель КамАЗа, которого унесло во время наводнения.

Ранее «Комсомолка» сообщала о семи жертвах. В Сочи мужчину убило деревом. В Туапсинском районе от асфиксии погибли мама и дочь, перевернувшись на машине в кювет. У себя в доме скончался 71-летний пенсионер. Еще две жизни унесло паводком в Горячем Ключе – в СК подтвердили гибель людей.

- По факту гибели двух мужчин 54 и 70 лет в результате резкого ухудшения погодных условий возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СК РФ по краю.

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