В Горячем Ключе стихия унесла две жизни, возбуждено уголовное дело

Ведется расследование Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

В Горячем Ключе из-за проливных дождей река Псекупс вышла из берегов. Рано утром вода зашла в город и близлежащие населенные пункты. Самая сложная ситуация в самом Горячем Ключе и станице Пятигорской.

Как стало известно, «КП»-Кубань» в Горячем Ключе стихия унесла жизни двух человек.

- Тела двух мужчин 54 и 70 лет обнаружены в одном из строений на территории пилорамы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе местной прокуратуры.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ход аварийно-спасательных работ и расследования уголовного дела находятся на особом контроле прокуратуры города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что дело возбудили по факту смерти трех человек в результате стихии в Туапсинском районе.