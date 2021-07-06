Следователи проверят работу ответственных за оповещение о ЧС после смерти трех людей в Туапсе

Фото с места происшествия

Напомним, 5 июля в Туапсинском районе погибли три человека. 71-летний пенсионер не смог выбраться из подтопленного дома. Машину туристов перевернуло из Свердловской области, в ней умерли от асфиксии 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, муж семейства сейчас в больнице.

Следователи Туапсе возбудили по данным фактам уголовное дело по статье «Гибель людей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков». Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства, которые привели к трагедии. Также будет проведена проверка всех ответственных за оповещение населения о возможном ЧС.