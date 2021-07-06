Застряли в машине и кричали: Стихия унесла жизни трех человек в мощном потопе на Кубани

Автомобиль смыло потоком воды в канаву

Краснодарский край накрыла страшная стихия – ливни лили двое суток подряд, в шести районах объявили ЧС, подтоплены десятки улиц, в Сочи погиб молодой водитель, в Джубге пропал ребенок.

Днем 6 июля стало известно о новых жертвах стихии. В селе Горском Туапсинского района погиб 71-летний мужчина. Он не мог передвигаться без помощи, поэтому когда вода зашла в дом, у погибшего просто не оставалось шанса.

Это не единственная жертва мощного потопа в Туапсинском районе. В селе Дефановка потоком воды смыло в канаву автомобиль с семьей – молодыми родителями 37 лет и девочкой-подростком 14 лет. Живым из машины смог выбраться только отец семейства, он находится в больнице с обморожением.

- Женщина и ребенок предварительно погибли от асфиксии, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На 12:26 6 июля стало известно о гибели еще одного взрослого и ребенка в Туапсинском районе. Сейчас все подробности случившегося уточняются. На место вылетел и.о. прокурора Кубани Павел Гвоздев.

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- Дождь шел всю ночь, сейчас прекратился, но в низинах вода еще стоит. В результате подтопленными остаются десятки домовладений. Людей из наиболее пострадавших домов спасатели эвакуируют в пункты временного размещения. Введен режим ЧС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).

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В Горячем Ключе реки вышли из берегов и затопили город и его окрестности. Вода подступила вплотную к домам этой ночью, 6 июля.

- Дождь шел всю ночь, сейчас прекратился, но в низинах вода еще стоит. В результате подтопленными остаются десятки домовладений. Людей из наиболее пострадавших домов спасатели эвакуируют в пункты временного размещения. Введен режим ЧС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).