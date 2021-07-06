«Живу здесь с рождения, такого не видел»: семья вплавь выбралась из затопленного дома в Горячем Ключе

Жители домов выбирались вплавь

В Горячем Ключе реки вышли из берегов и затопили город и его окрестности. Вода подступила вплотную к домам этой ночью, 6 июля.

- Дождь шел всю ночь, сейчас прекратился, но в низинах вода еще стоит. В результате подтопленными остаются десятки домовладений. Людей из наиболее пострадавших домов спасатели эвакуируют в пункты временного размещения. Введен режим ЧС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Несколько семей в станице Пятигорской оказались фактически отрезаны водой и она продолжала прибывать.

- Я живу здесь всю свою жизнь и не помню такого. Вода пришла в дом примерно часов девять вечера. Все происходило настолько стремительно, что никто не успел ничего понять, - рассказывает один из жителей станицы.

Выбирались вместе с детьми и стариками из дома они уже вплавь.

- Все уничтожено. Ремонт, техника...Кошмар. Жить людям негде, - говорит Андрей.

Сейчас вода уже сошла. А домах жителей пятигорской - грязи по щиколотку.

- Убираемся, вывозим все, что с гор река нанесла. Соседи помогают друг другу. Спасателей пока не видели, - продолжает Андрей.

Есть информация, что есть жертвы. Но пока официально ее никто не подтверждает.

Сейчас погода в Краснодарском крае наладилась. А ущерб только предстоит подсчитать.

КОНКРЕТНО

В крае выпало почти рекордное количество осадков

- В минувшие сутки за 12 часов на Черноморском побережье выпало аномальное количество осадков. Больше всего дождя обрушилось на Магри. 151 миллиметр - это составляет 190 % месячной нормы. Это близко к суточному рекорду осадков для июля, который держится с 1975 года. Это больше 145-ти, 146 лет, - рассказывает Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

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