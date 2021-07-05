Последствия наводнения в Краснодарском крае 5 июля 2021: вместо дома – аквапарк, вместо машины – лодка

Фото предоставлено героями публикации

Последствия наводнения в Краснодарском крае 5 июля 2021 оказались масштабными. С самого утра мощные ливни зарядили по всей Кубани. Больше всего досталось Сочи. Здесь за сутки выпало больше месячной нормы осадков, а реки вышли из берегов.

Только этим последствия наводнения в Краснодарском крае 5 июля 2021 не ограничились. Мощный ливень зарядил здесь уже вечером. За несколько часов здесь выпала практически месячная норма осадков.

- В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений, выпало 25 мм осадков за 1 час, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото предоставлено героями публикации

Местные жители буквально плавали по собственным домам. Чтобы не оказаться по колено в воде, люди протянули вдоль помещений доски. Так они передвигались по комнатам и спасали мебель. Только сделать это надо было за считанные минуты.

Последствия наводнения в Краснодарском крае 5 июля 2021 оказались серьезными. По предварительной информации, вода подтопило минимум 80 домов и 195 придомовых территорий Славянского района.

Местные жители убеждены, что эта цифра еще увеличится. Сейчас в районе развернут оперативный штаб, идет заседании комиссии по ЧС.

- 15 групп специалистов администрации города обходят пострадавшие от воды дома и дворы, составляют акты обследования, – сказали «КП» – Кубань» в оперативном штабе.

Сейчас решается вопрос об эвакуации людей в местной гостинице. Здесь уже готово 100 номеров. Еще один пункт размещения развернулся на базе школы №5.

Как стало известно «КП» – Кубань», пока за помощью обратилась всего одна семья с детьми. Она была размещена в гостинице. Остальные подтопленцы временно переехали к родным и друзьям.

Уже несколько часов спасатели откачивают воду с домов и участков. Всего привлечено 20 машин и 15 мотопомп. Всего ликвидацией последствий занимается от РСЧС 50 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек личного состава 6 единиц техники.

- Работы будут идти всю ночь, до полного устранения последствий ливня, – добавили в оперштабе.

Сразу после ликвидации последствий к работе приступит комиссия по оценке ущерба. Ситуация находится на контроле у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.