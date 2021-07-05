Что происходит в Сочи после наводнения сегодня, 5 июля 2021: фото, видео последствий потопа

Фото: Виктор Клюшкин

Что происходит в Сочи после наводнения сегодня, 5 июля 2021 – вопрос, который волнует тысячи туристов. На курорте установилась нелетная погода. Здесь введен режим ЧС. Из-за урагана на побережье Черного моря не смогли сесть несколько самолетов. Они наматывали круг над водой и уходили на запасные аэродромы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил властям готовиться к возможной эвакуации населения. На курорте развернутся пункты временного размещения. Глава края с утра находится в Сочи. Он уже провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

– Из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий. Нужно приготовиться к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, в том числе, в других районах края, если это будет необходимо, и развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания, – сказал Вениамин Кондратьев.

За ночь мощные ливни превратили город в огромную реку. Потоки воды сметали все на пути: машины, деревья и людей.

На курорте еще действует штормовое предупреждение. Оно сохранится как минимум до конца суток. Главное – что в городе стих ливень. Спасатели оперативно ликвидируют последствия аномалии, в том числе урагана.

Из-за сильного ветра накануне погиб молодой человек. Его машину придавило огромное дерево. Шансов на спасение у мужчины не было.

Что происходит в Сочи после наводнения сегодня, 5 июля 2021 – этим вопрос задаются местные жители. За минувшие сутки курорт не досчитался сразу 34 деревьев.

Самый мощный удар стихии пришелся на район Кудепсте. Вышедшая из берегов река затопила улицы. Местные жители оставляли машины и бежали домой, чтобы не попасть в бурный поток. Из-за ливней здесь размыло дороги.

- Сотрудниками полка ДПС организовано дорожное движение в районе подтопления и на подъездных путях, обеспечено содействие по бесперебойной работе спасательных служб, организована охрана общественного порядка и обход в местах подтопления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Из-за удара стихии под водой оказался подвал и первый этаж больницы в Хостинском районе. Сейчас спасатели ликвидируют последствия наводнения в учреждении: откачка воды уже завершена.

- Под водой оказались технические помещения в подвале, а также подтопило первый этаж Городской больницы №3 в Хосте. Ситуация находится под контролем спасателей и членов городского оперативного штаба, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сейчас на дамбах задействованы экскаваторы. Это обезопасит от удара стихии многоквартирные дома. Из-за урагана на курорте закрыты все пляжи. На побережье дежурят матросы. Здесь сильный ветер раскидал лежаки. Зоны отдыха усыпаны горами мусора и веток.

- Наблюдается вынос крупного мусора из русел рек, пострадало пляжное оборудование. Устранять последствия уже начали арендаторы пляжных территорий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Затор из бревен стал причиной подтопления территории в Хостинском районе. Он образовался в русел реки. Сейчас спасатели уже завершили расчистку: вода начала сходить.

Что происходит в Сочи после наводнения сегодня, 5 июля 2021 – этим вопроса задаются все жители города. Из-за урагана здесь закрылись все туристические маршруты. Уже нельзя попасть в парк «Дендрарий» и на канатную дорогу.

Фото: Виктор Клюшкин

- Свою работу остановили все объекты для показа, тропинки и маршруты. Объекты возобновят работу, как только улучшится погода, - сообщает пресс-служба национального парка Сочи.

Что происходит в Сочи после наводнения сегодня, 5 июля 2021 – этот вопрос не дает покоя родителям детского сада в селе Кепша. Его эвакуировали из-за ливней. Под угрозой подтопления остаются сразу шесть двухэтажных многоквартирных жилых домов — проживают около 280 человек.

Ранее спасатели эвакуировали шестерых жителей. Они обратились за помощью к спасателям Краснополянского подразделения МЧС. Люди остались без света.

Фото: Виктор Клюшкин

- Спасатели на автомобиле высокой проходимости эвакуировали шесть местных жителей к дому родственников, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Из-за штормового предупреждения на курорте с самого утра включили сирены. Так местных жителей и гостей курорта просили не покидать дома без необходимости.

Сейчас на улицах дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и МКУ «Служба спасения Сочи». Каждый час оперативный штаб получает последнюю информацию.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Власти просят жителей воздержаться от отдыха у воды и убрать машины подальше от деревьев, рекламных щитов и конструкций, которые могут рухнуть из-за мощного ветра.

- В Сочи сейчас интенсивные паводки. Дали оповещения, что в Хосте подъем уровней рек продолжится. При этом осадки на курорте не прекращаются, дождь довольно сильный, - говорит «КП - Кубань» начальник отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

По словам метеоролога, в Большом Сочи за 12 часов выпало 158 миллиметров осадков. Это опасное явление для курорта: норма осадков в Сочи в июле составляет 120 миллиметров.

Скриншот с видео

- К вечеру интенсивность осадков будет уменьшаться, паводочная волна будет распластываться, - добавляет Александр Колесник

Что происходит в Сочи после наводнения сегодня, 5 июля 2021? Сейчас ситуация на курорте улучшилась. Ливни и ветер стихли.

- На данный момент город справился со стихийным бедствием. Сочи переходит в штатный режим работы. Начинаем уборку, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Фото: Виктор Клюшкин

Ранее первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко отметил, что ситуация в Сочи находится под контролем. В случае необходимости регион выделить еще больше специалистов для устранения разгула стихии на курорте.

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