В Сочи спасатели эвакуировали из домов шесть человек

На Курорте продолжает действовать штормовое предупреждение
Фото: Виктор КЛЮШКИН
5 июля к спасателям Краснополянского подразделений МЧС обратились жители одного из подтопленных домов. Они сообщили, что у них нет света и они хотят добраться к родственникам, которые живут выше подтопленного района.
- Спасатели на автомобиле высокой проходимости эвакуировали шесть местных жителей к дому родственников, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Также спасатели эвакуировали трех детей и двух взрослых с территории детского сада.