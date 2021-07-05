В Сочи спасатели эвакуировали из домов шесть человек

На Курорте продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Виктор КЛЮШКИН

5 июля к спасателям Краснополянского подразделений МЧС обратились жители одного из подтопленных домов. Они сообщили, что у них нет света и они хотят добраться к родственникам, которые живут выше подтопленного района.

- Спасатели на автомобиле высокой проходимости эвакуировали шесть местных жителей к дому родственников, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Также спасатели эвакуировали трех детей и двух взрослых с территории детского сада.