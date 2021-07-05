Наводнение в Сочи, последние новости на 5 июля 2021 года: спасатели эвакуировали детский сад и расчищают трассы от упавших деревьев

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи справляются с последствиями стихии. Здесь штормовое предупреждение объявлено до конца дня 5 июля, на курорте за несколько часов выпало 158 мм осадков – это больше месячной нормы.

Из берегов вышли реки и подтопили часть улиц в Кудепсте и Хосте. В потоках воды утонули автомобили, люди добирались до нужного места вплавь. Хотя и спасатели, и мэрия предупреждали и местных, и туристов, чтобы сидели дома и в гостиницах. В городе работают сирены.

Сейчас ливень на курорте закончился, спасатели объезжают курорт, ведут мониторинг, разгребают завалы. По затопленным улицам курсируют экскаваторы, которые расчищают все.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

- Спасатели проводят мониторинг подтопленных участков в районе улицы Искра в поселке Кудепста, - рассказывают в ЮРПСО. - На настоящий момент уровень реки начал спадать, эвакуация жителей не требуется.

Работают спасатели и в поселке Кепша. Здесь из затопленного детского сада они эвакуировали ребят.

- К нашему приезду пятеро детей и двое взрослых были эвакуированы силами пожарных расчетов, - сообщили в ЮРПСО. – Выезжали и в Лоо, где на дорогу упало дерево. Его распилили и убрали с проезжей части. В местах возможных подтоплений круглосуточно дежурят спасатели.

- Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас устраняются последствия порывистого ветра и дождей.

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