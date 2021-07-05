Наводнение и шторм в Сочи 5 июля 2021 года. Главное

Фото пресс-службы администрации Сочи

Наводнение и шторм в Сочи 5 июля 2021 года накрыли с самого утра. Ураган с корнем вырывает даже старые деревья, крыши домов и заборы. Стихия бушует на побережье Черного моря уже вторые сутки.

Каждую минуту спасателям поступают сообщения о новых подтоплениях и унесенных водой машинах. Наводнение и шторм в Сочи 5 июля 2021 года – причина выбрасывания на берег яхт. Они становятся достоянием городских пляжей. Вернуться на стоянку без помощи спасателей судна не в состоянии.

Также на курорте зарядили ливни. Не обошлось без жертв. Из-за сильного ветра дерево рухнуло на машину. Погиб молодой водитель. Он открыл заднюю дверь, чтобы взять пакет с продуктами, когда на авто упала ветка. Шансов выжить у мужчины не было.

Наводнение и шторм в Сочи 5 июля 2021 года лишили курорт 34 деревьев. Поэтому в городе продлили экстренное предупреждение. Оно продлится как минимум до конца суток, 5 июля.

Основной удар стихии пришелся на район Кудепсте. Здесь река вышла из берегов и затопила улицы. Местные жители бросали свои машины и бежали домой. Оттуда они снимали, как авто уносят мощные потоки воды.

- Сидите все дома, - комментируют местные. - В такую непогоду лучше не выходить на улицу. Наводнение и шторм в Сочи 5 июля 2021 года стали головной болью для местных жителей. Уже вторые сутки на улицах курорта дежурят спасатели. Они помогают людям, которые пострадали из-за стихии.

- Я такого еще не видел, машину скрыло под водой, - говорит мужчина. Так в Хостинском районе затопило подвал и первый этаж больницы. Сейчас вода уже уходит. Жизни пациентов ничего не угрожает.

- Под водой оказались технические помещения в подвале, а также подтопило первый этаж Городской больницы №3 в Хосте. Ситуация находится под контролем спасателей и членов городского оперативного штаба, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сейчас на курорте ждут новый удар стихии. Темные тучи кружат над городом с самого утра. Есть вероятность, что наводнение и шторм в Сочи 5 июля 2021 года продолжатся.

- В течение суток и метеорологи прогнозируют сильный ветер, осадки и подъем уровня рек. В местах возможных подтоплений организовано круглосуточное дежурство. Оперативный штаб и все службы работают в круглосуточном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Из-за штормового предупреждения на курорте даже включили сирены. Так местных жителей и гостей курорта просят не покидать дома без крайней необходимости. В понедельник утром в Сочи спасатели вытащили человека, который рухнул в реку. Он оступился и чуть не утонул. На помощь вовремя подоспели спасатели.

- Из-за продолжительных дождей в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов, - отметили в мэрии курорта.

Сейчас на курорте введет режим ЧС. Здесь развернут оперативный штаб. Власти попросили жителей и гостей курорта собрать документы и вещи первой необходимости. Наводнение и шторм в Сочи 5 июля 2021 года могут стать причиной возможной эвакуации.

- В Сочи ливень со шквалистым ветром продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. Из-за обильных осадков на курорте отмечается критический подъем уровня рек. В усиленном режиме работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, дежурят команды спасателей, которые фиксируют отметки воды. Если возникнет необходимость — будем эвакуировать людей из мест подтопления, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас на улицах дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и МКУ «Служба спасения Сочи». Они следят за ситуацией на улицах города. Каждый час оперативный штаб получает последнюю информацию. В случае необходимости в Сочи увеличат группу сил спасателей.

Власти просят жителей воздержаться от отдыха у воды и убрать машины подальше от деревьев, рекламных щитов и конструкций, которые могут рухнуть из-за мощного ветра.

Сейчас ситуация в Сочи стабильная. Ливень временно прекратился, но ненадолго. Он возобновится по второй половине дня. Экстренные службы курорта переведены в режим полной готовности.

- В Сочи сейчас интенсивные паводки. Дали оповещения, что в Хосте подъем уровней рек продолжится. При этом осадки на курорте не прекращаются, дождь довольно сильный, - говорит «КП - Кубань» начальник отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

По словам метеоролога, в Большом Сочи за 12 часов выпало 158 миллиметров осадков. Это опасное явление для курорта: норма осадков в Сочи в июле составляет 120 миллиметров.

- Сейчас на грани критической. К вечеру интенсивность осадков будет уменьшаться, паводочная волна будет распластываться, - добавляет Александр Колесник

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