В Сочи подтопило подвал и первый этаж больницы в Хостинском районе

Фото пресс-службы мэрии Сочи

В Сочи из-за дождей под водой оказались десятки улиц, здесь за 12 часов выпало 158 мм осадков. Также подтопило больницу в Хостинском районе.

- Под водой оказались технические помещения в подвале, а также подтопило первый этаж Городской больницы №3 в Хосте. Ситуация находится под контролем спасателей и членов городского оперативного штаба, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, на месте работают 16 специалистов ЮРПСО, Муниципальной службы спасения и пожарной охраны, задействованы четыре единицы спецтехники, которые откачивают воду.

- Пациентам и персоналу больницы ничто не угрожает. В настоящее время вода пошла на спад, - добавили специалисты администрации.