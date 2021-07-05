В Сочи за 12 часов выпало 158 мм осадков

Фото пресс-службы администрации Сочи

Власти Сочи предупредили, что реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районе могут выйти из берегов, и потребуется эвакуация. Людей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на этот случай.

Тем временем синоптик заявил, что за 12 часов в городе выпало больше нормы осадков.

- В Сочи сейчас интенсивные паводки. Дали оповещения, что в Хосте подъем уровней рек продолжится. При этом осадки на курорте не прекращаются, дождь довольно сильный, - сообщил «КП - Кубань» начальник отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

Специалист сообщил, что в Большом Сочи за 12 часов выпало 158 миллиметров осадков, что относится к опасному явлению. Причем норма осадков в июле на курорте - 120 миллиметров.

- На данный момент ситуация сохраняется на грани критической. К вечеру интенсивность осадков будет уменьшаться, паводочная волна будет распластываться, - добавляет Александр Колесник.