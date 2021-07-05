«Соберите вещи и документы»: на Сочи обрушился мощный ураган, машины утонули в реках на дорогах

Фото пресс-службы администрации Сочи

Сочи оказался во власти страшной стихии. Второй день в городе бушует ураган – ветер ломает деревья, как тростинки. Он с корнем выворачивает не только деревья, но выбрасывает яхты на берег. Не прекращаются и дожди.

Накануне не обошлось без жертв. Огромная ветка упала на машину, погиб молодой водитель. Парень приехал домой, припарковался, потянулся, чтобы взять пакет с продуктами, как в секунду ствол тополя смял легковушку. Сочинец скончался на месте от полученных травм. Еще двое пострадали – они хотели вытащить водителя, но их тоже придавило другими деревьями. В мэрии отметили, что 4 июля в городе повалило 34 дерева.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Экстренное предупреждение распространили и на сегодня, 5 июля – реки могут выйти их берегов. Больше всех досталось сочинскому району Кудепсте - здесь местная река вышла из берегов и затопила улицы. Видео, которое публикуют жители в соцсетях - впечатляет. На кадрах - затонувшие в грязных реках автомобили, потоки воды несутся по улицах.

- Сидите все дома, - комментируют местные. - В такую непогоду лучше не выходить на улицу. Такого давно не было.

Спасатели дежурят на улицах, помогают людям, которые попали в бурные потоки.

- Я такого еще не видел, машину скрыло под водой, - говорит мужчина, тщетно пытаясь отобрать у стихии свой автомобиль.

На городом кружат черные тучи, готовясь обрушить новый поток воды.

- В течение суток и метеорологи прогнозируют сильный ветер, осадки и подъем уровня рек. В местах возможных подтоплений организовано круглосуточное дежурство. Оперативный штаб и все службы работают в круглосуточном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи включили сирены.

- Из-за продолжительных дождей в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов, - отметили в мэрии.

Местные власти просят соблюдать спокойствие. Жителей и гостей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.

- В случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи». Сводки о ситуации поступают каждый час, информация держится на контроле. В случае необходимости группировка сил и средств в городе будет увеличена, - сообщают в администрации.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

В случае ЧС людей будут эвакуировать в безопасные места, подальше от воды. Но в настоящий момент в Сочи обстановка стабильная, дождь прекратился. Но осадки ожидаются в течение всего дня. Экстренные службы сейчас приведены в полную готовность.

В соцсетях туристы публикуют фото и видео непогоды и надеются, что ураган больше не придет в город.

"В небесной канцелярии решили, что мы заскучали и устроили шоу", "Вот это приехали отдохнуть", "Ветерок дает", "Запомним этот отпуск, впечатляюще", - пишут пользователи в сети.

КОММЕНТАРИЙ СИНОПТИКА

- В Сочи сейчас интенсивные паводки. Дали оповещения, что в Хосте подъем уровней рек продолжится. При этом осадки на курорте не прекращаются, дождь довольно сильный, - говорит «КП — Кубань» начальник отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

Как отмечает специалист, в Большом Сочи за 12 часов выпало 158 миллиметров осадков, что относится к опасному явлению. Причем норма осадков в июле на курорте - 120 миллиметров. - На данный момент ситуация сохраняется на грани критической. К вечеру интенсивность осадков будет уменьшаться, паводочная волна будет распластываться, - добавляет Александр Колесник.