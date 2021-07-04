Видео с места ЧП в Сочи, где во время шторма деревом убило мужчину, сняли очевидцы

В Сочи мужчину убило упавшим деревом. Фото: Сочи Онлайн
Появилось видео с места ЧП в Сочи, где во время шторма деревом убило мужчину. Трагедию зафиксировали очевидцы из окна соседнего дома.
Все произошло сегодня, 4 июля, когда непогода обрушилась на курорт. С утра МЧС разослало предупреждение о том, что в городе ожидается целый комплекс неблагоприятных метеоявлений.
Предупреждение было ненапрасным. Во дворе сочинских пятиэтажек на людей упало дерево. Парень погиб, еще двое в реанимации.
- Скорой не удалось спасти его. Мы видели, как его просто положили на носилки, накрыли и унесли. Значит, все, умер, - говорят очевидцы.
Ветер был такой силы, что с корнем выворачивало не только деревья, переворачивались яхты в море. О других жертвах непогоды пока не сообщается.
Кроме того, ущерб курортной инфраструктуре еще стоит подсчитать. Пока в городе экстренные службы устраняют последствия.
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