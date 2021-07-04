Супершторм в Сочи 4 июля 2021: деревом убило мужчину

В Сочи ветер переворачивал скамейки и срывал вывески. Фото: Сочи Онлайн

Последствия шторма в Сочи 4 июля 2021. На курорте действует штормовое предупреждение по непогоде. В МЧС предупредили, что из-за ливней и сильнейшего ветра, реки могут выйти из берегов.

На месте трагедии сейчас работают экстренные службы. Здесь погиб молодой мужчина

- На территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

И похоже, этот прогноз уже начал сбываться.

- Вот такой кошмар у нас сегодня творится, - снимают на видео ураган в Сочи очевидцы.

В одном из дворов упал гигантский тополь. Под ним, к сожалению, оказались люди. Спасти молодого парня не удалось. Еще двое в реанимации. Трагедия произошла на улице Фрунзе во дворе одной из пятиэтажек.

В городе повалены 34 дерева. Одно из них прямо сейчас перегородило движение у гостиницы "Москва".

- На Курортном проспекте дерево упало на проезжую часть, в данный момент движение затруднено. На месте работают дорожные службы. В некоторых населенных пунктах локальные отключения и перебои с электроэнергией, сообщают в мэрии курорта.

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