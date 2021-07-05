В Сочи спасатели вытащили человека, упавшего в реку

Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи подтопило несколько улиц. Воду сейчас откачивают в переулке Тихом, в Хосте на улице Самшитовой, а также на федеральной автодороге А-147 в районе «Фара».

- Отмечается критический подъем уровня рек Хорота, Кудепста, Хоста и Мацеста. Включены сирены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

В непогоду мужчина случайно упал в бурлящую реку и чуть не утонул. На помощь ему подоспели спасатели.

- Дежурная смена ЮРПСО спасла человека, упавшего в реку Сочи, - отметили в мэрии.

Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме.