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Происшествия5 июля 2021 11:51

Оперштаб по ликвидации непогоды в Сочи работает в круглосуточном режиме

Спасатели трудятся в усиленном режиме
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы администрации Сочи

Фото пресс-службы администрации Сочи

Из-за дождей в Сочи улицы ушли под воду. На дорогах плавают машины. Люди также пробираются по реке грязи после потопа. Сейчас спасатели в городе работают в круглосуточном режиме, они устраняют последствия непогоды.

- Из-за продолжающихся обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах в настоящее время наблюдаются локальные подтопления в Кудепсте на улице Искры и районе ТЦ «Александрия». Откачивается вода из здания больницы, а также в переулке Тихом, на улице Самшитовой, а также на федеральной автодороге А-147 в районе «Фара», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В настоящее время вода идет на спад. Но мотопомпы продолжают откачивать воду на дорогах. По прогнозам, ливни в Сочи ожидаются до конца дня.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи спасатели вытащили человека, упавшего в реку. Он оступился в непогоду и чуть не утонул. На помощь вовремя подоспели спасатели.

В Сочи местный житель плывет в реке грязи после потопа