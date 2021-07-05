Губернатор Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей в Сочи

Стихия бушует с утра 5 июля Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Сочи 5 июля обрушилась непогода – из-за сильных ливней затопило несколько улиц, уносит машины и даже яхты, молодого парня убило деревом, еще двое человек пострадали. Сейчас ливень стих, спасатели ликвидируют последствия, но все еще бушует ветер. На территории всего курорта действует штормовое предупреждение.

Шквалистый ветер достигает 18 метров в секунду Фото: Виктор КЛЮШКИН

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления и подготовить пункты временного размещения. Глава края провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Серьезно пострадали пляжи курорта Фото: Виктор КЛЮШКИН

– Со 2 июля в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Неблагоприятные прогнозы оправдались. Вчера штормовой ветер, ливни и град прошли на Черноморском побережье, в Новороссийске, Славянском районе. Самая сложная ситуация сложилась в Сочи. Дождь шел всю ночь. Из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий. Нужно приготовиться к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, в том числе, в других районах края, если это будет необходимо, и развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания, – сказал Вениамин Кондратьев.

Наводнение продолжается весь день Фото: Виктор КЛЮШКИН

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что ситуация в Сочи остается напряженной, но контролируемой. Он отметил, что край готов выделить еще больше специалистов для устранения подтоплений. Сейчас на дамбах работают экскаваторы, они должны защитить многоквартирные дома. Пока эвакуация не требуется. А подтопления городской больницы №3 в Хосте находится под контролем.

Шквалистый ветер достигает 18 метров в секунду Фото: Виктор КЛЮШКИН

Пострадали пляжи Адлера и Хосты, тут последствия начали устранять арендаторы. На них дежурят матросы-спасатели. На курорте недоступны туристические маршруты. В местах подтоплений дежурят службы спасения и сотрудники МЧС.

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