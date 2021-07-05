Видео затопленного Сочи: утонули машины, падали деревья, люди идут по горло в воде

Подъездную дорогу к селу Кепша размыло

Сочи «поплыл» после буйства стихии. Уже два дня в городе идут дожди. Из-за обилия осадков улицы и дороги оказались под водой. В городе включили сирены.

Жители и гости публикуют видео затопленного Сочи. Соцсети заполонили кадры, как мощные потоки воды несут машины по улицам.

Люди пробираются по бушующим потокам воды на дорогах. В некоторых местах вода поднялась по горло.

На одном из видео местный житель показал, как вода гуляет за его окном и расшатывает стены.

Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста.

По последним данным, в селе Кепша эвакуировали детский сад из-за ливней. Под угрозой подтопления находятся шесть двухэтажных многоквартирных жилых домов — проживают около 280 человек.

- По ситуации: сейчас эвакуация людей не требуется. Вода в 40 метрах от домов и уже начинает уходить. Но единственную подъездную дорогу к населенному пункту размыло, - написал в соцсетях Кондратьев.

Уровень воды на двух реках в Сочи достиг критических отметок

В поселок организуют подвоз питьевой воды и продуктов.

Напомним, губернатор Кубани выехал в Сочи, чтобы оценить ситуацию с подтоплениями на месте. Вместе с мэром города они объедут Хосту, Кудепсту и проведут расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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