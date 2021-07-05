В Сочи эвакуировали детский сад из-за ливней

Фото пресс-службы администрации Сочи

После ливней в сочинском посёлке Кепша эвакуировали детский сад - троих взрослых и пятерых детей. Об этом сообщил мэр города.

- В поселке Кепша проживает 280 человек. Здесь затоплена улица Песочная. Детский сад эвакуировали. В зоне подтопления находятся несколько двухэтажных многоквартирных и частных жилых домов, сейчас эвакуация жильцам не требуется, - написал Алексей Копайгородский в соцсетях.

В Сочи приехал губернатор Кубани, чтобы лично оценить ситуацию. Вместе с мэром Сочи они объезжают зоны подтопления. После чего будет намечен план первоочередных мероприятий.

- Посетим сегодня Хосту, Кудепсту и проведём в Сочи расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Вениамина Кондратьева, - добавил Копайгородский.