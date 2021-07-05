Губернатор Кубани выехал в Сочи, чтобы оценить ситуацию с подтоплениями на месте

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи непогода бушует два дня. На курорте вода в реках достигла критических отметок. Дороги и улицы оказались под водой. В Сочи выехал губернатор Кубани, чтобы оценить ситуацию на месте.

- Выехал в Сочи, чтобы оценить ситуацию на месте. С мэром города-курорта Алексеем Копайгородским осмотрим зоны, пострадавшие от подтопления, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что наводнение и шторм в Сочи 5 июля накрыли с самого утра. Ураган с корнем вырывает даже старые деревья, крыши домов и заборы. Из-за штормового предупреждения на курорте даже включили сирены. Так местных жителей и гостей курорта просят не покидать дома без крайней необходимости.