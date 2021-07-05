В Сочи ураган разрушил пляжи и кафе

Скриншот с видео

В Сочи бушует непогода. Из-за обильных дождей пострадали пляжные территории. В большей степени досталось прибрежным территориям Адлерского и Хостинского районов. Здесь ураган раскидал лежаки, на пляжи вынес горы мусора и веток, повредил беседки.

- Наблюдается вынос крупного мусора из русел рек, пострадало пляжное оборудование. Устранять последствия уже начали арендаторы пляжных территорий. Работы завершат, как только нормализуется погода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Все пляжи курорта остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. Купание на них запрещено. На побережье усилено дежурство матросов-спасателей.

Фото пресс-службы администрации Сочи

- В русле реки в районе отеля «Алеан Спутник» в Хостинском районе образовался затор из бревен, что спровоцировало подтопление территории. Сейчас здесь завершают расчистку, вода сходит, - добавили в мэрии.

Также подтопления наблюдаются также в районе пансионата «Бургас» в Кудепсте. Но уровень воды и здесь снижается.

5 июля в Сочи из-за непогоды закрыли дендрологический парк «Дендрарий». На время непогоды приостановлена работа и канатной дороги. Кроме этого для посещения временно недоступны все объекты показа, маршруты, пикниковые поляны и другие, расположенные на территории Сочинского национального парка.

По последним данным, в поселке Кудепста река вышла из берегов, подтопило первые этажи жилых домов. Последствия уже ликвидируют, здесь откачивают воду, ил и грязь. Мониторинговые группы обходят пострадавшие домовладения, оценивают ущерб.

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