Жертвы страшного наводнения на Кубани: от удара стихии погибло семь человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край после ливней настигли паводки. Затопило дороги, дома, машины. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв. За три дня стихия унесла жизни семи человек.

В Сочи мужчину убило деревом – на машину, в которой он находился, от ветра упал гигантский тополь. Еще двое прохожих – попали в больницу.

В Туапсинском районе – четыре жертвы. Мама и дочка погибли в перевернутой машине в кювете от асфиксии, 71-летний пенсионер скончался в своем собственном доме. Также найдено тело несовершеннолетней девочки. Она вместе с отцом перевернулась на лесовозе. Мужчину унесло течением воды, его продолжают искать спасатели.

Еще две жизни стихия унесла в Горячем Ключе. Этот факт «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердили в прокуратуре.

- В результате удара стихии погибли двое жителей станицы Пятигорской. Тела двух мужчин 54 и 70 лет обнаружены в одном из строений на территории пилорамы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела. Без вести пропавших продолжают искать.