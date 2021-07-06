Фото с места первого происшествия. В этой машине погибли дочь и мать

Количество жертв в Туапсинском районе после потопа увеличилось до четырех. Погибла несовершеннолетняя девочка. Она вместе с отцом перевернулась на лесовозе. Мужчину унесло течением воды, сейчас его ищут спасатели.

До этого было известно о трех погибших – мама и дочка погибли в перевернутой машине в кювете от асфиксии, 71-летний пенсионер скончался в своем собственном доме.

Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители будут проверять работу ответственных за оповещение о ЧС в районе.