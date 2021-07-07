Наводнение, шторм и ураган в Краснодарском крае. Главное на 7 июля 2021 года

Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Наводнение, шторм и ураган в Краснодарском крае пережили жители Кубани. За несколько часов в регионе выпала месячная норма осадков.

Наводнение, шторм и ураган в Краснодарском крае стало причиной массовых подтоплений. Следом за Сочи под водой оказались другие районы края. Основной удар стихии принял на себя на Туапсе и его окрестности. Здесь развернулся оперативный штаб по ликвидации последствий природной стихии.

Из-за сильного ливня под водой оказалась даже часть федеральной трассы. Ее буквально накрыла метровая волна.

На въезде в Туапсинский район дежурили сотрудники ДПС. Они разворачивали водителей и просили автолюбителей воздержаться от поездки по трассе А-147 в районе села Лермонтово.

Только в 21:00 6 июня движение по федеральной трассе было возобновлено по обеим полосами. Сейчас дорожники продолжают работать на месте.

Наводнение, шторм и ураган в Краснодарском крае унесли жизнь четырех человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он выразил соболезнования родным погибших.

- Сейчас известно о четырех погибших. Это 71-летний житель из села Горское. Мама с дочкой, которые не смогли выбраться из машины. Их автомобиль в селе Дефановка потоком воды с обочины смыло в канаву. Подтверждена гибель и еще одного несовершеннолетнего. Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял родных, – сказала глава региона.

Природная стихия не отпугнула туристов. Опасения операторов были напрасны. Люди шли купаться сразу после наводнения. Хотя запрет на купание в море действовал в Сочи, Анапе, Туапсе и районах Геленджика. Только люди игнорировали предупреждения спасателей и загорали посреди мусора и палок.

Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Синоптики назвали причину природной стихии на Кубани. Небольшие подтопления случились на Кубань каждое лето. Чаще всего страдали горные районы на побережье Черного моря – Сочи и Туапсе. Этим летом двухмесячная норма осадков обрушилась еще на Горячий Ключ.

- За 12 часов с 5 по 6 июля в Краснодарском крае выпало аномальное количество осадков. Больше всего дождя обрушилось на Магри. 151 миллиметр - это составляет 190 % месячной нормы, - рассказывает Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

Сейчас службы мониторинга подсчитают последствия наводнения, шторма и урагана в Краснодарском крае. Только в Туапсинском районе работают сразу 17 групп.

Фото из открытых источников

– Сейчас 17 комиссий на территории района оценивают ущерб, который нанесла стихия, после этого будут приниматься решения по компенсациям и выплатам, – рассказал Андрей Алексеенко.

Из-за наводнения, шторма и урагана в Краснодарском крае часть Туапсинского района осталась без воды. Уже вторые сутки коммунальщики и спасатели занимаются восстановлением водоснабжения. На это время в районе организован подвод питьевой воды.