Загорают среди мусора и палок: на курортах Краснодарского края запрещено купаться в море, но туристов это не останавливает

В Бухте Инал туристы загорают прямо на мусоре Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Купаться и загорать на курортах Краснодарского края пока нельзя – здесь устраняют последствия сильного шторма, который обрушился на регион. Запрет на купания в море пока действует в Сочи и в Анапе, в Туапсе и в некоторых поселках Геленджика. А туристам все равно.

Бухта Инал Фото: Оксана КРУЧЕНКО

В Бухте Инал отдыхающие расстелили полотенца между мусора и палок и загорают.

Бухта Инал Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Причем некоторые даже идут купать в грязное море, которое еще не очистилось после урагана.

Бухта Инал Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Стихия уже несколько дней испытывает Краснодарский край на прочность. На регион вылилось рекордное количество осадков – из-за ливней из берегов вышли реки и подтопили 6 районов Кубани. Больше всего пострадали курорты - Сочи, Туапсе, Горячий Ключ.

Бухта Инал Фото: Оксана КРУЧЕНКО

В Сочи упавший тополь убил мужчину, затоплены были несколько районов курорта, бурные потоки грязной воды сносили все на своем пути. Затоплены десятки машин. В городе даже врубали сирены, чтобы предупредить местных и туристов - не выходите из дома и гостиниц. Некоторые не слушали – шли по бурным рекам, текущим по улицам, по шею в воде. Сейчас Сочи расчищают от грязи и мусора, шторм сильно прогулялся и по городским пляжам – разворотил ларьки, разнес шезлонги и зонты. Пока что купаться и загорать на пляжах не разрешают.

- На всех пляжах на 70% закончены работы по ликвидации последствий стихии, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Основная задача сейчас - это обеспечение безопасности людей, которые пострадали из-за серьёзной непогоды. Уже 80% грязи, испорченной мебели вывезли, убрали с территории. Сейчас идет колоссальная зачистка города. Сейчас можем сказать, что потери для города не колоссальные, благодаря нашим предприятиям все в городе быстро устранятся.

Проехался глава Сочи и по санаториям и отелям.

- Побывал в 11 здравницах, загрузка 90%. Все туристы в спокойном режиме находится на территории гостиниц. После того, как все будет убрано, пойдёт санитарная обработка. После 20:00 пройдут санитарные группы, - пояснил Копайгородский. – Так что скоро все восстановим.

Туристы не спешат покидать курорт, люди пока не могут купаться в море, зато они отдыхают у бассейнов, которые есть практически в каждом сочинском отеле.

- Через пару дней, а может и даже раньше, все расчистят и люди снова смогут купаться в море, - говорит начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат. – Знаете, наш город заливает тропический ливень каждое лето, серьезные штормы в 5-6 баллов для нас тоже не в диковинку. Тут просто ураган отказался чуть сильнее, все приведут в порядок и скоро ничего не будет говорить о том, что на курорте гуляла стихия.

Закрыты для купания и пляжи в Анапе. Там тоже разгулялась стихия, но не в таких масштабах, как в Сочи. Случилась на курорте и трагедия – 12-летний мальчик пошел купаться в шторм, его унесло течением, его папа кинулся спасать сына вместе со своим другом, но все погибли. Их кинулись вытаскивать еще трое мужчин, но пропали без вести.

Не все идут к морю, многие загорают у бассейнов Фото: Андрей АБРАМОВ

- В связи со штормом и сильным донным течением купание на всех пляжах города-курорта запрещено, - говорят в мэрии Анапы. - Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Взрослым необходимо усилить контроль за детьми!

В Геленджике уже светит солнце, а ночью стихия гуляла в Архипо-Осиповке. Из-за ливней поднялся уровень в местной реке, был развернут оперативный штаб, который следил за ситуацией.

- Залповый дождь затопил центр села, инспекторы ДПС перекрыли участок трассы, где вода поднялась на пол метра, - рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов. - В штаб поступило несколько заявок от местных жителей откачать воду из подвалов. Сильный дождь в самом Геленджике вызвал скопление воды на улице Ленина и Островского. В этот раз серьёзных проблем курорту дождь не принёс. Мы уже смываем грязь с набережной.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с затопленных районов Краснодарского края.

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