Причины погодных аномалий в Краснодарском крае: почему в регионе наводнение пришло туда, где не ждали

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. В шести районах ввели режим ЧС из-за подтоплений. Сильнее всего досталось Сочи, Геленджику, Туапсинскому, Славянскому, Северскому районам, а также Горячему Ключу.

Причины аномалий на Кубани объяснили эксперты.

- Причина являются блокирующие процессы. Они возникают в атмосфере раз за разом либо с Юга на Север, либо с Севера на Юг. Антициклон стоит непреодолимой преградой на пути циклонических воронок и горошин, которые бьются об него, словно об стену. Они отскакивают обратно в акваторию Чёрного моря, там заново перенасыщаются черноморской влагой, регенерируют и усиливаются. И вот всё это выливается таким количеством осадков и катастрофическими последствиями, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Также эксперт добавил, что за минувшие сутки на побережье Краснодарского края выпало аномальное количество осадков – 151 миллиметр (190 % месячной нормы).

Стоит отметить, что ровно 9 лет назад случился потоп в Крымске. Город под воду ушел с 6 на 7 июля. Но специалисты отмечают, что это случайное совпадение и закономерностей здесь нет.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что происходит в Краснодарском крае после наводнения 6 июля.

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