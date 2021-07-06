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Происшествия6 июля 2021 8:11

На побережье Краснодарского края участок федеральной дороги ушел под воду на метр

Трасса полностью заблокирована в районе Лермонтово в Туапсинском районе
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Ситуация в крае с подтоплениями остается сложной

Ситуация в крае с подтоплениями остается сложной

Ночью 6 июля подтопило километровый участок трассы Джубга-Сочи в Туапсинском районе. Здесь дорога полностью оказалась под водой. Машины разворачивают, на месте движение регклируют сотрудники ДПС.

В Лермонтово из-за ливня провалилась дорога
Видео: instagram.com/kiril_lkam

- Паводок на реке Шапсухо привёл к подтоплению федеральной трассы. Река вышла из берегов и подтопила проезжую часть километрового участка А-147 Джубга-Сочи и прилегающие территории села Лермонтово в Туапсинском районе в 5:30 часов 6 июля, - сообщили «Комсомольской рпавде» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Движение перекрыто в районе посёлка Лермонтово на автодороге «Джубга-Сочи»

На месте работают спасатели. Они готовятся приступить к ликвидации последствий паводка. Но в настоящий момент мешает высокий уровень воды на трассе – он поднялся до 1,3 метров глубиной.

Дорожники просят водителей в условиях ЧС в Туапсинском районе в связи с паводком временно воздержаться от движения в направлении Джубги.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Туапсинском районе на федеральную трассу в разное время сошли два селя. На одном участке грязевые потоки убрали, на другом – организовано реверсивное движение.

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