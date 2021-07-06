В Туапсинском районе на федеральную трассу сошел еще один сель

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На дорогу в районе посёлка Дефановка Туапсинского района ночью 6 июля сошла грязевая масса. Сель перекрыл одну полосу проезжей части. На месте выставлены экипажи ДПС, организовано реверсивное движение.

- Из-за схода селевого потока на автодорогу М4 Дон 1432 км закрыта одна полоса. На месте работает спецтехника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото ГИБДД РФ по региону

В Госавтоинспекции попросили водителей быть внимательными и осторожными на дороге. Если нет возможности отложить поездку или переждать непогоду, лучше двигаться по трассе в Туапсинском районе с безопасной скоростью, соблюдать дистанцию.

- Лучше в дорогу запастись водой и продуктами, - добавили в ведомстве.

Напомним, что в Туапсинском районе ранее 5 июня сошел оползень в районе поселка Гизель-Дере трасса Джубга-Сочи. Грязевые массы техника ночью убрала с дороги. В этом районе движение восстановлено.

По последним данным, также перекрыта дорога в районе поселка Лермонтово. Там на трассе уровень воды поднялся выше метра. Машины разворачивают.

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