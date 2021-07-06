Что происходит в Сочи после наводнения: фото, видео, последствия потопа для туристов

Фото: Алий Арибжанов

Что происходит в Сочи после наводнения – этим вопросам задаются тысячи туристов со всей России. В воскресенье, 4 июля, на курорт обрушились настоящий ураган и ливни.

Спустя пару часов после разгула стихии стало известно о первой жертве. Молодой человек вернулся на машине с продуктами, но не дошел до дома – вместе с машиной его придавило дерево.

В понедельник разгул стихии не прекратился. На курорте вышли из берегов реки, а спасатели вышли на дежурство на улицы. Они спасли нескольких жителей, которые оказались в бурном потоке.

Что происходит в Сочи после наводнения: за день на курорте выпала месячная норма осадков. Вода поднялась так сильно, что была по горло даже рослым мужчинам. Основной удар стихии принял на себя район Кудепсте.

Здесь вышла из берегов река. Меньше чем за час она затопила сразу несколько домов и утянула потоком десятки машин. Словно игрушечные они сплавлялись вниз по течению.

Природная стихия сплотила местных жителей и гостей курорта. Так они выловили в реке собаку. Бешеный поток уносил животное в открытое море – на помощь животному подоспели три мужчина. Они вытащили собаку на берег.

Что происходит в Сочи после наводнения: на курорте сохраняется штормовое предупреждение. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил местным властям подготовить пункты временного размещения. Они нужны в случае возможной эвакуации.

Сейчас на курорте развернут оперативный штаб по ликвидации последствий природной стихии. На улицах дежурят сотни спасателей. Они каждый час передают информацию о ситуациях на улицах в центр мониторинга. В случае необходимости количество спасателей на курорте увеличится. Об этом заявил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Из-за природной стихии в Сочи даже закрыли все туристические маршруты, в том числе парк «Дендрарий» и канатную дорогу.

Сейчас ситуация на курорте улучшались. Ливни и ураган стихли несколько часов назад.

- На данный момент город справился со стихийным бедствием. Сочи переходит в штатный режим работы. Начинаем уборку, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Сейчас спасатели не прекращают устранять последствия стихия. Они откачивают воду и разгребают завалы, которые оставила за собой природы. Параллельно работает группа мониторинга. Она определяет суммы ущерба местных жителей.

Фото: Виктор Клюшкин

По информации синоптиков, погода в Сочи 6 июля будет облачной, но не дождливой. Уже днем воздух на курорте прогреется до плюс 27 градусов – самый высокий показатель за последние дни.