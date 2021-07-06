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Происшествия6 июля 2021 2:10

Что происходит в Сочи после наводнения: фото, видео, последствия потопа для туристов

«КП» – Кубань» выяснила, что происходит в Сочи после наводнения
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: Алий Арибжанов

Фото: Алий Арибжанов

Что происходит в Сочи после наводнения – этим вопросам задаются тысячи туристов со всей России. В воскресенье, 4 июля, на курорт обрушились настоящий ураган и ливни.

Спустя пару часов после разгула стихии стало известно о первой жертве. Молодой человек вернулся на машине с продуктами, но не дошел до дома – вместе с машиной его придавило дерево.

Природный апокалипсис в Сочи

В понедельник разгул стихии не прекратился. На курорте вышли из берегов реки, а спасатели вышли на дежурство на улицы. Они спасли нескольких жителей, которые оказались в бурном потоке.

Что происходит в Сочи после наводнения: за день на курорте выпала месячная норма осадков. Вода поднялась так сильно, что была по горло даже рослым мужчинам. Основной удар стихии принял на себя район Кудепсте.

В Кудепсте потоком воды сносит машины

Здесь вышла из берегов река. Меньше чем за час она затопила сразу несколько домов и утянула потоком десятки машин. Словно игрушечные они сплавлялись вниз по течению.

Природная стихия сплотила местных жителей и гостей курорта. Так они выловили в реке собаку. Бешеный поток уносил животное в открытое море – на помощь животному подоспели три мужчина. Они вытащили собаку на берег.

В Хостинском районе Сочи подтопило больницу

Что происходит в Сочи после наводнения: на курорте сохраняется штормовое предупреждение. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил местным властям подготовить пункты временного размещения. Они нужны в случае возможной эвакуации.

Сейчас на курорте развернут оперативный штаб по ликвидации последствий природной стихии. На улицах дежурят сотни спасателей. Они каждый час передают информацию о ситуациях на улицах в центр мониторинга. В случае необходимости количество спасателей на курорте увеличится. Об этом заявил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

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Из-за природной стихии в Сочи даже закрыли все туристические маршруты, в том числе парк «Дендрарий» и канатную дорогу.

Сейчас ситуация на курорте улучшались. Ливни и ураган стихли несколько часов назад.

Сочи ушёл под воду
Из-за сильных и продолжительных ливней в Сочи затопило дороги, дворы жилых домов и туристическую зону. Спасатели работают в экстренном режиме

- На данный момент город справился со стихийным бедствием. Сочи переходит в штатный режим работы. Начинаем уборку, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Сейчас спасатели не прекращают устранять последствия стихия. Они откачивают воду и разгребают завалы, которые оставила за собой природы. Параллельно работает группа мониторинга. Она определяет суммы ущерба местных жителей.

Фото: Виктор Клюшкин

Фото: Виктор Клюшкин

По информации синоптиков, погода в Сочи 6 июля будет облачной, но не дождливой. Уже днем воздух на курорте прогреется до плюс 27 градусов – самый высокий показатель за последние дни.

СтихияПроисшествия: СТИХИЯ