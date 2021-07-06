Наводнение в Сочи, погода и последние новости на 6 июля 2021: ураганы и ливни остались в прошлом

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Наводнение в Сочи, погода и последние новости на 6 июля 2021 – один из самых популярных запросов в поисковиках за последние сутки. В воскресенье на курорт обрушились ураган и ливни.

Жертвой природной стихии стал молодой человек – его придавило деревом в машине. В понедельник, 5 июня, из берегов вышли сразу несколько рек на курорте. Основной удар пришелся на районе Кудепсте.

Здесь бурные водяные потоки уносили за собой все: машины, заборы и даже животных. Так жители Сочи выловили в реке собаку. Бурный водяной поток уносил животное в открытое море.

Наводнение в Сочи, погода и последние новости на 6 июля 2021 не дают покоя местным жителям. На курорте сохраняется штормовое предупреждение. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил властям подготовить пункты временного размещения. Они нужны в случае возможной эвакуации.

Глава Кубани прибыл в Сочи утром в понедельник. Он сразу же провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Сейчас на курорте развернут оперативный штаб по ликвидации последствий природной стихии.

Из-за непогоды на побережье Черного моря закрыли все туристические маршруты, включая парк «Дендрарий» и канатную дорогу. Закрыты для посещения объекты показа, маршруты, пикниковые поляны и не только.

Наводнение в Сочи, погода и последние новости на 6 июля 2021 беспокоят туристов. Как стало известно «КП» – Кубань», в поселке Кудепста река вышла из берегов. Бурные водяные потоки затопили первые этажи жилых домов. Сейчас спасатели занимаются устранением последствий урагана. Они откачивают воду и разбирают завалы. Параллельно работает группы мониторинга. Она устанавливает суммы ущерба местных жителей.

По данным метеорологов, погода в Сочи 6 июля будет облачной. Средняя температура воздуха составит 24 градуса, максимальная – 27. Главное – на курорте не ожидается дождей.