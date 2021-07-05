В Сочи включили сирены из-за резкого подъёма воды в реках и готовят людей к эвакуации

Дороги в Сочи ушли под воду

Накануне Сочи накрыл мощный шторм. Не обошлось без жертв. Адлере от падения дерева погиб один молодой человек и ещё двое пострадали. Основной удар стихии пришёлся на Адлерский и Хостинский районы.

Сегодня, 5 июля, Сочи готовится к новому удару стихии – реки в городе могут выйти из берегов.

- Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас на курорте включили сирены. Жителей и гостей города предупреждают о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.

- На улицах дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи» для оказания содействия в случае необходимости, - добавили в мэрии.

Городские власти попросили соблюдать спокойствие и подготовить документы, вещи первой необходимости на случай ЧС.

Уже сейчас в соцсетях появляются видео с улиц Сочи, как машины "плывут" по дорогам.

Напоминаем телефоны экстренных служб - 112 и 8-861-262-22-98.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в городе устраняют последствия урагана, который прошелся по городу 4 июля. Накануне ветром на курорте повалило 34 дерева.

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