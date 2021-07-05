Последние новости на 5 июля: в Сочи устраняют последствия урагана

Фото пресс-службы администрации Сочи

Последние новости на 5 июля на Кубани.

Накануне по Сочи прошелся ураган. Не обошлось без жертв. Адлере от падения дерева погиб один молодой человек и ещё двое пострадали. Основной удар стихии пришёлся на Адлерский и Хостинский районы.

- В настоящий момент последствия дождей и порывистого ветра в Сочи оперативно устраняют более 70 человек и свыше 30 единиц техники. Ветром в городе повалены 34 дерева. Есть локальные отключения электричества, - сообщил в соцсетях мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Туристы в Краснодарском крае сняли на видео несколько смерчей над Черным морем. Воронки выходили на сушу и валили лежаки с зонтами.

В первые выходные после введения ограничений пляжи забиты. От желающих погреться на южном взморье нет отбоя. «КП» опубликовала фото с побережья.

Кубанскую больницу из-за всплеска заболеваемости снова перепрофилируют в ковидный госпиталь. Пациентов, который сейчас лежат в стационаре, экстренно выписывают.