Что происходит в Краснодарском крае после наводнения 6 июля 2021: фото, видео последствий потопа

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Страшный ливень, обрушившийся на Краснодарский край, стал причиной паводков сразу в нескольких городах региона. Из-за этого затоплены оказались сотни улиц, повреждены десятки дорог, в том числе и федеральные трассы. Большая вода зашла и в жилые дома, из-за чего спасатели экстренно эвакуировали людей. «КП» - Кубань» рассказывает, что происходит в Краснодарском крае после наводнения 6 июля 2021.
Как стало известно, в шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ.
- В Горячем Ключе обстановка пока напряженная, также проводится эвакуация населения – пока 75 человек, - сообщил глава города Сергей Белопольский. - Пункты временного размещения располагаются в школе № 11 поселка Мирный и школа № 3 Горячего Ключа.
В связи с подтоплением территорий в районе отключили свет и воду. Сейчас идут восстановительные работы, где уровень воды уже опустился.
Как сообщают специалисты, за несколько часов на регион обрушилась почти двухмесячная норма осадков.
- Сильнее всего пострадали наши прибрежные города. К сожалению, вода зашла в дома, – написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.
Спасатели эвакуировали 136 человек - из них в пунктах временного размещения сейчас находятся 64.
- Экстренные службы работали всю ночь и будут продолжать до полного устранения последствий подтоплений, - добавляет глава региона. - Будем помогать каждому пострадавшему, один на один с бедой никого не оставим.
Паводок на реке Шапсухо привел к подтоплению километрового участка трассы Джубга – Сочи. На месте работают спасатели.
- Они готовятся приступить к ликвидации последствий паводка, - сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». - Но в настоящий момент мешает высокий уровень воды на трассе – он поднялся до 1,3 метров глубиной.
Кстати, в районе поселка Лермонтово перекрыто движение транспорта. Там из-за сильных ливней провалилась дорога. На участке ездить, потому временно здесь ограничили движение.
Во время ЧП семья в Джубге Туапсинского района потеряла ребенка. Однако уже через полчаса родители мальчика известили, что он найден.
- Во время эвакуации его забрали соседи, - рассказали они "КП" - Кубань".
Ущерб, нанесенный стихией только предстоит подсчитать.
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