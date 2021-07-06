Что происходит в Краснодарском крае после наводнения 6 июля 2021: фото, видео последствий потопа

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Страшный ливень, обрушившийся на Краснодарский край, стал причиной паводков сразу в нескольких городах региона. Из-за этого затоплены оказались сотни улиц, повреждены десятки дорог, в том числе и федеральные трассы. Большая вода зашла и в жилые дома, из-за чего спасатели экстренно эвакуировали людей. «КП» - Кубань» рассказывает, что происходит в Краснодарском крае после наводнения 6 июля 2021.

Как стало известно, в шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ.

- В Горячем Ключе обстановка пока напряженная, также проводится эвакуация населения – пока 75 человек, - сообщил глава города Сергей Белопольский. - Пункты временного размещения располагаются в школе № 11 поселка Мирный и школа № 3 Горячего Ключа.

В связи с подтоплением территорий в районе отключили свет и воду. Сейчас идут восстановительные работы, где уровень воды уже опустился.

Как сообщают специалисты, за несколько часов на регион обрушилась почти двухмесячная норма осадков.

- Сильнее всего пострадали наши прибрежные города. К сожалению, вода зашла в дома, – написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Спасатели эвакуировали 136 человек - из них в пунктах временного размещения сейчас находятся 64.

- Экстренные службы работали всю ночь и будут продолжать до полного устранения последствий подтоплений, - добавляет глава региона. - Будем помогать каждому пострадавшему, один на один с бедой никого не оставим.

Паводок на реке Шапсухо привел к подтоплению километрового участка трассы Джубга – Сочи. На месте работают спасатели.

- Они готовятся приступить к ликвидации последствий паводка, - сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». - Но в настоящий момент мешает высокий уровень воды на трассе – он поднялся до 1,3 метров глубиной.

Кстати, в районе поселка Лермонтово перекрыто движение транспорта. Там из-за сильных ливней провалилась дорога. На участке ездить, потому временно здесь ограничили движение.

Во время ЧП семья в Джубге Туапсинского района потеряла ребенка. Однако уже через полчаса родители мальчика известили, что он найден.

- Во время эвакуации его забрали соседи, - рассказали они "КП" - Кубань".

Ущерб, нанесенный стихией только предстоит подсчитать.

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