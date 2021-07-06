Наводнение в Краснодарском крае 6 июля 2021: в затопленной Джубге семья не может найти ребенка

Во время ночной эвакуации родители потеряли ребенка

В Краснодарском крае больше 200 домов подтопило после сильных ливней. Горные реки, обычно неприметные, вышли из берегов. Во время ЧП семья в Джубге Туапсинского района потеряла ребенка.

- Ведутся поиски ребенка, пока эта информация проверяется, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Однако уже через полчаса родители мальчика известили, что он найден.

- Во время эвакуации его забрали соседи, - рассказали они "КП" - Кубань".

Напомним, в 6 районах Краснодарского края введен режим ЧС. Из-за сильных ливней из берегов вышли реки, подтоплены Туапсинский, Славянский,Северский районы, а также Сочи, Горячий Ключ, Геленджик.

- Проводится непрерывный мониторинг уровней рек, - сообщает оперативный штаб Кубани. - На текущий момент остаются подтопленными в 7 населенных пунктах 267 жилых домов и 395 приусадебных участков.

Осадки прекратились, погода наладилась. А ущерб, нанесенный стихией только предстоит подсчитать.

По предварительным данным, есть жертвы.

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