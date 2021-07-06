Затопило поселок Лермонтово

В 6 районах Краснодарского края введен режим ЧС. Из-за сильных ливней из берегов вышли реки, подтоплены Туапсинский, Славянский,Северский районы, а также Сочи, Горячий Ключ, Геленджик.

- Проводится непрерывный мониторинг уровней рек, - сообщает оперативный штаб Кубани. - На текущий момент остаются подтопленными в 7 населенных пунктах 267 жилых домов и 395 приусадебных участков.

5 июля, вечером, в Туапсинском районе на трассу сошёл сель, движение по дороге «Джубга-Сочи» было перекрыто. Водителям, застрявшим в заторе, подвозили воду. Только к утру, 6 июля, завал расчислили и машины поехали. Но потом водители снова встали - на подъезде к посёлку Лермонтово.Там сейчас дежурят гаишники. Но туристы проехать могут – перекрыта лишь одна полоса. Однако пробка в той стороне – серьезная. Из зоны подтоплений в Краснодарском крае эвакуировано 136 человек. Людей увезли в пункты временного проживания, которые организовали на базе гостиниц и школ. Там находятся 64 человека.

В Славянском районе большая овда даже зашла в дома жителей. На улице Рыночной женщина сняла на видео, как в ее доме по колено воды. Что делать - она не знает. Однако в районе уже сформирован штаб, который обследует все затопленные дома, составит акты. Подтопленцам будут выплачены компенсации.