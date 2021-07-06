Такого не было 46 лет! В центре погоды Фобос проанализировали причины наводнения в Краснодарском крае

На курортный край вылилась двухмесячная норма осадков

Тропические дожди для Краснодарского края, к сожалению, - не редкость. Локальные подтопления случаются почти каждое лето. Обычно от этого страдают горные районы вдоль побережья Черного моря - Сочи, Туапсе. Этим летом двухмесячная норма осадков обрушилась еще и на Горячий Ключ.

- За 12 часов с 5 по 6 июля в Краснодарском крае выпало аномальное количество осадков. Больше всего дождя обрушилось на Магри. 151 миллиметр - это составляет 190 % месячной нормы, - рассказывает Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

По словам метеоролога, рекорд по дождям в стране держится с 1975 года. Это 46 лет. Но для горных рек в регионе они просто стали последней капли после довольно снежной для юга зимы и дождливой весны.

- Сейчас погода постепенно стабилизируется. По данным радаров, обрывочные тучи по побережью еще бродят. Погода взяла курс на улучшение. А дождевые облака сейчас сконцентрированы в районе Азовского моря. Самое страшное позади. Во второй части недели усиливается влияние скандинавского антициклона, который принес в центральную часть России солнечную погоду. Он скоро вытеснит эту депрессию с ее облаками за пределы Черноморского региона, - говорит Евгений Тишковец.

Между тем, оперативные службы продлили штормовое предупреждение до 8 июля.

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